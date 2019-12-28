ِبالفيديو.. محمد سالم بعد مباراة الأهلي : الحماس والجدية وخطة المدرب أهم اسباب الفوز
أكد لاعب نادي الشباب محمد سالم ، أن تكاتف لاعبي فريق الشباب وتنفيذ خطة المدرب أهم عوامل فوز الفريق اليوم على نادي الأهلي .
وقال سالم في لقاء إعلامي عقب المباراة ، الفريق اليوم “متكاتف” وكان هناك حماس وجدية.. الفريق الكبير يبان في مثل هذه المباريات.. ومدربنا قريب من اللاعبين وخطته واضحة.
وتابع ، الحمد لله ظهرنا بشكل ممتاز ، غير المباراة الماضية كان هناك بعض اللخبطة ، تغيير مدرب وبعض الأشياء .
وأضاف ، قدمنا مباراة جميلة والحمد لله رجعنا بمباراة كبيرة وقدمت كل ما أستطيع ، والحمد لله تعاملنا جميعاً بإيجابية مع تغيير المدرب ما ساعدنا في الفوز .
وكان قد نجح نادي الشباب في الفوز على نادي الأهلي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
محمد سالم – لاعب #الشباب:
الفريق اليوم "متكاتف" وكان هناك حماس وجدية.. الفريق الكبير يبان في مثل هذه المباريات.. ومدربنا قريب من اللاعبين وخطته واضحة.#الشباب_الأهلي pic.twitter.com/LL87LcZBxZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019
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