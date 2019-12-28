ِبالفيديو.. محمد سالم بعد مباراة الأهلي : الحماس والجدية وخطة المدرب أهم اسباب الفوز

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب نادي الشباب محمد سالم ، أن تكاتف لاعبي فريق الشباب وتنفيذ خطة المدرب أهم عوامل فوز الفريق اليوم على نادي الأهلي .

وقال سالم في لقاء إعلامي عقب المباراة ، الفريق اليوم “متكاتف” وكان هناك حماس وجدية.. الفريق الكبير يبان في مثل هذه المباريات.. ومدربنا قريب من اللاعبين وخطته واضحة.

وتابع ، الحمد لله ظهرنا بشكل ممتاز ، غير المباراة الماضية كان هناك بعض اللخبطة ، تغيير مدرب وبعض الأشياء .

وأضاف ، قدمنا مباراة جميلة والحمد لله رجعنا بمباراة كبيرة وقدمت كل ما أستطيع ، والحمد لله تعاملنا جميعاً بإيجابية مع تغيير المدرب ما ساعدنا في الفوز .

وكان قد نجح نادي الشباب في الفوز على نادي الأهلي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.