بالفيديو.. عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل يتكافأ مع عدد النساء
أكد الدكتور عبد الإله بصاص، إستشاري جراحة التجميل، اليوم السبت، أن عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل أصبح اليوم متكافئا مع عدد النساء المقبلات على عمليات التجميل.
وأوضح ” بصاص ” خلال مشاركته في برنامج يا هلا، على روتانا خليجية: ” لا يوجد رجل يطلع من بيته لعيادة التجميل، ويدفع فلوس، ويعرض نفسه لخطر عملية جراحية من باب الترف، مؤكد أنه يعاني مشكلة تسبب له الأرق ومشكلات في حياته ” .
وفي السياق نفسه، أشار إستشاري جراحة التجميل إلى الإقبال على إجراء عمليات التجميل داخل المملكة، بعد أن ازدادت الثقة في الطبيب السعودي والرعاية الصحية داخل المملكة.
د. عبد الإله بصاص- إستشاري جراحة التجميل
الإقبال على إجراء عمليات التجميل داخل المملكة بعد أن ازدادت الثقة في الطبيب السعودي والرعاية الصحية داخل #السعودية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/hwLvmSpBIS
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 28, 2019
د. عبد الإله بصاص- إستشاري جراحة التجميل
عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل أصبح اليوم متكافئا مع عدد النساء المقبلات على عمليات التجميل..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/MahvcDPyPk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 28, 2019
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