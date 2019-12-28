بالفيديو.. عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل يتكافأ مع عدد النساء

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور عبد الإله بصاص، إستشاري جراحة التجميل، اليوم السبت، أن عدد الرجال المترددين على عيادات التجميل أصبح اليوم متكافئا مع عدد النساء المقبلات على عمليات التجميل.

وأوضح ” بصاص ” خلال مشاركته في برنامج يا هلا، على روتانا خليجية: ” ‏لا يوجد رجل يطلع من بيته لعيادة التجميل، ويدفع فلوس، ويعرض نفسه لخطر عملية جراحية من باب الترف، مؤكد أنه يعاني مشكلة تسبب له الأرق ومشكلات في حياته ” .

وفي السياق نفسه، أشار إستشاري جراحة التجميل إلى الإقبال على إجراء عمليات التجميل داخل المملكة، بعد أن ازدادت الثقة في الطبيب السعودي والرعاية الصحية داخل المملكة.

د. عبد الإله بصاص- إستشاري جراحة التجميل

الإقبال على إجراء عمليات التجميل داخل المملكة بعد أن ازدادت الثقة في الطبيب السعودي والرعاية الصحية داخل #السعودية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/hwLvmSpBIS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 28, 2019