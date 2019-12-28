الكشف عن تفاصيل خطة إعادة تنظيم تطوير فيات كرايسلر

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة فيات كرايسلر عن طرازات جديدة بشكل أسرع، مشيرة إلى إنشاء وتعزيز المزيد من التنسيق والتعاون بين فرق التصميم والذي من شأنه أن يقوم بتحسين جودة الإنتاج، وتخفيض أوقات تطوير المنتجات، والسماح للفرق بالاستجابة لمتطلبات المستهلكين في أسواق معينة.

وأوضحت فيات كرايسلر، أن إعادة التنظيم لا تعني عدد الموظفين، برغم أنه قد يكون هناك إعادة تعيين لبعض الموظفين.

وأشارت إلي أن عملية إعادة تنظيم تطوير فيات كرايسلر تقوم على توحيد ثلاثة مجموعات، وهي الهندسة وتنفيذ البرامج وإدارتها، ودعم البرنامج، وقبل ذلك، عملت فيات كرايسلر على تطوير الموديلات من خلال فرق إقليمية أو قائمة بذاتها، والجزء الأكثر أهمية في إعادة التنظيم هو تكامل أجزاء الشركة وإنشاء منظمة تساعد في تسريع عمليات التطوير.