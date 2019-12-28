حبوب منع الحمل تضر بوظائف الدماغ

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل، حيث اتضح أن تناولها يرتبط بصغر حجم منطقة حيوية في الدماغ تسمّى “هايبوثلاموس”.

وقالت الدراسة إن هذه المنطقة تنتج هرمونات تضبط مجموعة من الوظائف مثل: دورة النوم والصحيان، والشهية، والحالة المزاجية والرغبة الجنسية، وضربات القلب.

وأضافت الدراسة التي عُرضت مؤخراً في المؤتمر السنوي للجمعية الإشعاعية الأمريكية الذي انعقد في شيكاغو، إلى أنه لا توجد إشارة سابقة نبّهت إليها أية دراسات في الماضي عن تأثير حبوب منع الحمل على أعضاء الجسم، وبالتأكيد لم تتم دراسة التأثير على الدماغ.

ولاحظ فريق البحث من خلال فحص أدمغة 50 امرأة بواسطة موجات الرنين المغناطيسي، أن من تناولن حبوب منع الحمل كانت منطقة ” هايبوثلاموس” بالدماغ لديهن أصغر.

وأوضحت الدراسة أن صغر حجم هذه المنطقة إلى سرعة الغضب، ويؤثر سلباً على قدرات التفكير، وعلى الرغم من أن هذه النتائج تتطلب مزيداً من الدراسات لتأكيدها، إلا أنها تفتح باباً لدراسة نوع من الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل لم تطرقه الأبحاث من قبل.