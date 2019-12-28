7 وجهات جديدة من ⁧مطار الملك عبدالعزيز الدولي⁩ الجديد

سالم المطيري(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية عن انتقال رحلات أخرى إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة صالة رقم 1 لتنطلق من هناك ابتداء من غدا الأحد.

وأشارت إلي أن الرحلات الدولية الجديدة المنتقلة هي: الخرطوم والقاهرة والكويت وبيروت ونيروبي، أما الرحلات الداخلية فهي الدمام والقصيم. ّ

وكانت الشركة نقلت سابقا عددا من الوجهات إلى الصالة الجديدة، منها أبو ظبي وميلانو وأثينا وأربيل والإسكندرية والبحرين وجنيف وروما، والرحلات الداخلية أبها والباحة والجوف والدوادمي، والطائف والعلا والقريات، بالإضافة إلى وجهات أخرى.