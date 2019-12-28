بالفيديو.. تسجيل خطير للبشير يحدد موقفه من تسليم السودان للإخوان

الخرطوم(صدى):

أزاح فيلم وثائقي بعنوان “الأسرار الكبرى” الستار عن طريقة إدارة الإخوان للسودان منذ عام 1989، حيث اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في تسجيل سري أنه أبلغ حسن الترابي، أن دولة السودان هي ملك للإخوان.

وأوضح البشير خلال التسجيل السري:”أنا كنت شاعر بفراغ كبير جداً، بعد الحركة الإسلامية، وتكلمت مع الشيخ الترابي رحمه الله، وقلت له لماذا قمت بحل الحركة، قال حتى لا تقيد الدولة، وقتها لم يكن لدينا اسم جديد نقوله، قلت له الدولة ملك من؟ نحن يا شيخ حسن قناعتنا أن هذه الدولة ملك للحركة الإسلامية”، وفقا لمقطع الفيديو للفيلم الوثائقي الذي عرضه موقع “العربية.نت”.

ولفت البشير:”لأنك جئتنا في اجتماع ونحن ضباط قلت لنا إخوانكم قرروا أن تستلموا السلطة، ما سألنا من هم اخواننا، باعتبار أن أجهزة الحركة هي التي قررت وعندما قررت نحن قلنا على السمع والطاعة”.