بالصور.. الشباب يفاجئ الأهلي ويهزمه بهدف دون رد

طلال الغامدي(صدى):

نجح نادي الشباب في الفوز على نادي الأهلي بهدف نظيف، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة لاعب الشباب دانيلو أسبريلا، في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض؛ حيث حاول الشباب الحفاظ على شباكه نظيفة بقية المباراة؛ وسط محاولات للرد من لاعبي الأهلي ولكنها باءت جميعها بالفشل.

وارتفع رصيد نادي الشباب إلى 18 نقطة ضمد بها جراحه، بعدما تعرض الفريق للهزيمة في الجولة الماضية أمام أبها بهدفين دون رد؛ فيما توقف رصيد الأهلي عند رصيد 23 نقطة ويتراجع عن محاولاته للحاق بالنصر في المزاحمة على تصدر ترتيب الدوري.