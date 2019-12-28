ملتقى مكّة العلمي الـ (19) يعلن عن تفاصيله

حسين العلي(صدى):

بمشيئة الله سينطلق ملتقى مكّة العلمي الـ (١٩) نهاية الشهر الجاري، خلال يومي عمل، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتّى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقد أعلنت الجهة المنظّمة للملتقى عن تفاصيل جدول فعالياته القائم على عقد عدد من الجلسات، وبواقع ستّ جلسات خلال يومي الملتقى؛ حيث سيكون الحضور لليوم الأوّل الأربعاء ٢٧ جماد الأول ١٤٤١هـ على موعد مع ثلاث جلسات متوالية:

-الجلسة الأولى: عرض ٦ أبحاث، ويرأس الجلسة معالي الدكتور/ خليل إبراهيم الخليل -مدير جامعة حائل-.

– الجلسة الثانية: عرض ٦ أبحاث، وترأس الجلسة سعادة الدكتورة/ هالة بنت ذياب المطيري -نائبة المشرف على الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة مكّة المكرّمة-.

– الجلسة الثالثة: ستكون برئاسة معالي الدكتور/ إسماعيل بن محمّد البشري -مدير جامعة الجوف سابقاً-، وسيعرض أيضاً ٦ أبحاث خلال الجلسة.

وفي اليوم الثاني للملتقى سيتمّ استكمال الجلسات، بعرض سبعة أبحاث في كلّ جلسة.

– الجلسة الرابعة: برئاسة سعادة الدكتور/ فواز بن علي الدهاس -مدير عام مركز تاريخ مكّة المكرّمة-.

– الجلسة الخامسة: برئاسة سعادة الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي -عضو مجلس الشورى-.

– الجلسة السادسة: برئاسة سعادة الدكتور/ عبد الله بن حسين الشنبري -أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكّة المكرّمة-.

يلي هذه الجلسات توقّف لأداء صلاة الظهر، ثّم يعاود الملتقى فعالياته؛ حيث يتمّ في اليوم الأوّل الافتتاح.

وفي اليوم الثاني البيان الختامي والإعلان عن الجوائز التي تمّ رصدها ضمن فعاليات الملتقى، وهي:

– ثلاث جوائز لأفضل أبحاث تمّ إلقائها في الملتقى.

– ثلاث جوائز لأفضل لوحات في المعرض التشكيلي.

– ثلاث جوائز لأفضل كتب عن مكّة المكرّمة.

– ثلاث جوائز لأفضل رسائل ماجستير عن مكّة المكرّمة.

– ثلاث جوائز لأفضل رسائل دكتوراه عن مكّة المكرّمة.

– ثلاث جوائز لأفضل أبحاث نُشرَت في أوعية النشر بالجمعية التاريخية السعودية عن مكّة المكرّمة.

الجدير بالذكر أنّ الدعوة عامّة -للرجال والنساء- لحضور الملتقى في رحاب جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة.