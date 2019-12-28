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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة العدالة الاثنين المقبل

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة العدالة الاثنين المقبل
نواف السالم(صدى):

واصل نادي الهلال تدريباته ، اليوم السبت ، استعداداً لمواجهة ضيفة ” العدالة ” ، مساء الاثنين المقبل ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وركز مدير الجهاز الفني الرروماني ” رازفان لوشيسكو ” في الحصة التدريبية اليوم على الجوانب البدنية والفنية ، كما منح رازفان اللاعب عبدالله عطيف راحة عن تدريبات الفريق التي تسبق مواجهة العدالة ، حيث يختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة العدالة بمران مغلق يقام مساء غد الأحد .

يٌشار أنه يواصل الرباعي ( حسن كادش ، عمر خربين ، كارلوس إدوارد ، وسلمان الفرج ) ، برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقاً .


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