حساب المواطن يوضح إمكانية صرف الدعم رغم أن أحد التابعين غير مؤهل

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، في رده على استفسار أحد المواطنين ، إمكانية استمرار صرف مبلغ حساب المواطن رغم أن أحد التابعين غير مؤهل.

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنـــــــا .

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل.

ومن المرتقب أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم التاسع من الشهر المقبل وليس اليوم العاشر حسب النظام المتبع.