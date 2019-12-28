ماسكات طبيعية لتضييق مسام البشرة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، يتكون الجلد من مسام تساعده على التنفس. عندما تصبح هذه المسام واضحة الى حد انها مرئية بالعين المجردة هذا يعنى ان البشرة تعاني من المسام المفتوحة، هذه المشكلة لا تفسد مظهر المرأة فحسب بينما يجلب للبشرة مشاكل اخرى مثل زيادة افراز الزيوت وتكون الرؤوس السوداء.

وقدم خبراء التجميل ، ماسكات طبيعية لتجنب مضاعفات المسامات الواسعة مثل حب الشباب والرؤوس السوداء .

.ماسك الليمون : عصير الليمون يمتلك خصائص قابضة للبشرة، ما يساعد على شد الجلد ويضييق المسام. كما ان الليمون المخفف يساعد على تنقية المسام من الرؤوس السوداء، يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي ينقي البشرة من الشواءب وبالتالي يسهم في تضييق المسام الكبيرة الواضحة.

.ماسك الزبادي : يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك المسؤول شد الجلد وتضييق المسام المفتوحة،كذلك حمض اللبنيك مفيد في إزالة الخلايا الميتة والشوائب من الوجه.

.زيت الزيتون: زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يحافظ على صحة البشرة ويتخلص من جميع المشكلات التي تهدد الجلد مثل الجفاف والحكة والمسام الكبيرة وما إلى ذلك.

. ماسك الكركم : الكركم يقتل جميع البكتيريا التي قد تستقر وتتكاثر في المسام وتسبب ظهور الرؤوس السوداء في وقت لاحق. خصائصه المضادة للالتهابات تقلل من أي تورم وتقلص حجم المسام.