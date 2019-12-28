الاتفاق يتخطى عقبة التعاون بهدف نظيف

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الاتفاق، اليوم السبت، من الفوز على نادي التعاون بهدف دون رد؛ على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة ٦٥ من عمر اللقاء؛ حيث يتطلع الاتفاق بهذا الفوز بالابتعاد عن خطر الهبوط الذي بات يداهمه، في ظل تواضع النتائج في الكثير من المباريات التي كان آخرها أمام الرائد وخسرها بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ولعب الاتفاق المباراة دون جهود نجمه البرازيلي روجيريو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وإبراهيم محنشي بسبب الإيقاف، بينما استعاد خدمات السلوفاكي فيليب كيش ومحمد الكويكبي ولاعب أفريقيا الوسطى يامبيري بعد تعافيهم من الإصابة؛ فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة.