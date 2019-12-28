تظاهرات تونسية ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا

تونس(صدى):

احتج عشرات المتظاهرين من المجتمع المدني التونسي اليوم السبت أمام مقر سفارة تركيا بتونس.

وجاء هذا الاحتجاج بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد، حيث أرجح المتظاهرين أن هناك خطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا وأنباء عن تنسيق مع تونس، ولكن الرئاسة التونسية نفت ذلك.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها عبارات عديدة منها “ليبيا لليبيين دون عثمانيين”، و”طيب… غادر ليبيا، غادر افريقيا”.

وطالب متظاهرون الرئاسة التونسية بتبني خطاب واضح حول تصريحات الرئيس التركي في أنقرة بخصوص اتفاق مع تونس لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.