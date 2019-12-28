بالفيديو.. « الجوال » يشغل مشرف عام النصر عن لحظات طرد الحارس جونز

ماجد محمد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشهد طريف خلال مباراة نادي النصر أمام ضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع فيديو، المشرف العام لنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي في موقف طريف وهو منشغل بهاتفه الجوال عقب حصول حارس الفريق، الأسترالي برادلي جونز على بطاقة حمراء أبعدته عن المباراة؛ الأمر الذي أثار موجة سخرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، يغيب الأسترالي برادلي جونز والبرازيلي مايكون بريرا ثنائي الفريق، أمام ضيفه الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ عقب حصول الأول على الطرد؛ بينما يغيب بريرا لتراكم البطاقات الصفراء.