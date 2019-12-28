رفض طلب الهلال بشأن تحديد أوقات مناسبة لمبارياته المؤجلة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن رفض لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، الاجتماع مع ممثل ‎نادي الهلال لتحديد أوقات مناسبة لمباريات الزعيم المؤجلة.

وفي السياق نفسه، كان أيضًا سيتم تحديد مباريات الدور الثاني التي يتخللها مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويشارك فيها كبير آسيا؛ الأمر الذي أشعل غضب الهلاليين ضد قرارات اللجنة التي اعتبروها متعسفة.

ويواجه الهلال فريق العدالة يوم الاثنين القادم، على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.