عبدالرزاق حمدالله يتربع فوق عرش قائمة هدافي العالم في 2019

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن تصدر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر قائمة هدافي العالم لعام 2019 بـ57 هدفاً.

وجاء ذلك عقب إحراز النجم المغربي لثلاثة أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الفيحاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليرتفع عدد أهداف اللاعب لـ57 هدفًا؛ فيما يأتي بعده اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ54 هدفًا؛ وبعدهما نجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ50 هدفًا.

ونجح نادي النصر في التغلب على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة محافظًا على صدارته، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 16 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.