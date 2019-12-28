بالفيديو.. نصائح لتقليل ظهور البثور السوداء على البشرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة رشا زين العابدين، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، اليوم السبت، عن نصائح وخطوات للسيدات تساعدهن في التقليل من ظهور البثور السوداء في البشرة.

وأوضحت رشا زين العابدين، خلال برنامج سيدتي على روتانا خليجية، أنه يجب أن يكون نوع مستحضرات التجميل التي تستخدمها المرأة مناسب لبشرتها، ومن لديه بشرة دهنية عليه استخدام غسول بشرة مناسب والتونر.

وأشارت أخصائية التجميل إلى أن هناك نوعًا آخرًا به أحماض يمكن استخدامه مرة أو مرتين بالأسبوع لأصحاب البشرة الدهنية؛ بينما البشرة العادية من الممكن استخدامها مرة واحدة فقط؛ لافتة إلى أن سبب ظهور الرؤوس السوداء هو زيادة إفراز البشرة المادة الدهنية مع تراكم الخلايا الميتة.