بالصور.. جاكوار F-Pace تخطف الأنظار بتحديثات منتصف العمر

أميرة خالد(صدى):

ظهرت سيارة جاكوار F-Pace بتحديثات منتصف العمر أثناء اختبارها في وطنها ببريطانيا، حيث حصلت على تحديثات عديدة في التصميم ومنها مصد أمامي منقح مع تصميمات مميزة وشبك أمامي منقح، بالإضافة إلي تحديث للمصابيح الأمامية، وفي الخلف.

وتضمن التصميم المحدث للمصابيح الخلفية، شريطاً واضحاً للإشارات، كما تمتلك السيارة مصد خلفي معاد تصميمه مع أشكال جديدة لطرف العادم وتصميم جديد لمشتت الهواء الخلفي.

وحصلت السيارة المحدثة على مجموعة مختارة من خيارات الألوان والجنوط الجديدة، كما أن مقصورة السيارة للنموذج الأولي مغطى بشكل جيد، ولكن نتوقع أن تحصل السيارة على أحدث الأنظمة الترفيهية التي تعمل باللمس من الشركة، وتماشياً مع تحديث XE الأخير، حيث تقوم جاكوار بتبسيط القطع الديناميكية بالسيارة.