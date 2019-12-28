حسم الجدل بشأن غياب براد جونز عن النصر في السوبر 

نواف السالم(صدى):

واجه نادي النصر، مشكلة كبيرة خلال مباراته مع الفيحاء، بعدما أشهر حكم المباراة كارت أحمر في وجه الاسترالي براد جونز، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء الدقيقة 65.

وأثار طرد جونز أمام الفيحاء، الجدل بشأن غيابه عن مواجهة التعاون، مساء السبت القادم، ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.

ووفقا للوائح لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة فإن الحارس الاسترالي، يحق له المشاركة في كأس السوبر مع النصر أمام التعاون، بشكل طبيعي.

وعلى صعيد آخر، أبانت المادة 17/3 بلوائح الانضباط، أنه يترتب على الطرد أو الاستبعاد، الإيقاف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية في نفس المسابقة، حتى وإن صدر في مباراة لم تكتمل أو ملغاة.