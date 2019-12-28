مجموعة الزامل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الزامل لبناء وإصلاح السفن، عن توفر 6 وظائف فنية وغير فنية شاغرة لحملة الدبلوم من الرجال، للعمل في محافظة الدمام، بمزايا تأمين صحي شامل.

واشترطت المجموعة للوظائف، خريج كلية بشهادة في الهندسة / المحاسبة أو الدورات ذات الصلة، خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات، مهارات الكمبيوتر قوية، اللغة الإنجليزية الشفوية جيدة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قراءة جيدة للغة الإنجليزية؛ فضلًا عن الكتابة الإنجليزية الجيدة؛ بينما التقديم متاح الآن عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا