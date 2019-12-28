معالي وزير البيئة والمياه والزراعة يتابع الأعمال التشغيلية لمشاريع المدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي صباح اليوم السبت الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ الأعمال التشغيلية في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها معاليه لمناطق المملكة ومتابعة سير العمل في المشاريع الحيوية داخل منظومة المشاريع المائية المنفذة حالياً أو التي يجري العمل على تنفيذها لتعضيد وتعزيز مصادر المياه وتأمينها بكميات موثوقة وجودة عالية، وذلك وفقاً لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمداداً آمناً من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الحوكمة الفعّالة،

استهل معالي الوزير الفضلي زيارته بالوقوف على مشروع محطة تنقية آبار الماشي والذي يهدف لتحسين جودة المياه الواصلة إلى مركز أبيار الماشي والمراكز والقرى المحيطة بها والمنطقة الصناعية بطريق الهجرة وتقليل نسبة الاملاح من (۱۵۰۰ الى۱۰ جزء بالمليون) من خلال توريد وتركيب محطة تنقية مياه آبار الماشي لخدمة ۱۰٥۰۰ نسمة من سكان المركز والقرى والهجر التابعة له حيث تتضمن المكونات الأساسية للمشروع على عدد ۳ وحدات تنقية RO بطاقة ۲۰۰۰ م /يوم للواحدة و بطاقة اجمالية ٦٠٠٠ م٣ ايوم وخزان مياه بسعة ٥٠٠٠ م٣ و مبنى تشغيل المحطة و مولد ۵۰۰ كيلووات مع خزان ديزل بتكلفة إجمالية ٧.٨٣٩.٤٩٦ ريال .

عقب ذلك توجه معالي الوزير للوقوف على مشروع تنفيذ خزانات المياه الاستراتيجية بمنطقة شوران للربط مع خط المياه من حقول آبيار العشيرة وتغذية خزانات شرق المدينة كذلك الربط مع خزانات التحلية ( المرحلة الثالثة ) لتغذية منطقة وأحياء شوران المرتفعة جنوب المدينة ويحتوي المشروع على خزان بسعة ١١٠ م٣ وشبكيات مع خزانات التحلية بقطر ١٢٠٠ ملم بطول ٤٢٠ م.ط في نطاق عمل يقع جنوب المدينة المنورة تقاطع الطريق الدائري الثالت مع طريق المهد وبتكلفة إجمالية بلغت ٥٠ مليون ريال لخدمة ٤٥ الف نسمة.

في منطقة شوران كذلك تفقد معاليه مشروع تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران لاستكمال الشبكات الداخلية وتنفيذ التوصيلات المنزلية ورفع نسبة خدمات الصرف الصحي في أحياء شوران (ن – ك -ي – م ) و حي الخاتم جنوب المدينة بمعدل ۳٫۳٤% و طول ٦٦٣٠٤ و٣١٢٠ توصيلة داخل الأحياء يستفيد منها ٤٤ الف نسمة وبتكلفة تجاوزت ٦٧ مليون ريال.

اختتم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي زيارتة بالوقوف على مشروع الخط الرئيسي بالعنبرية وبعض المخططات والمناطق الغير مخدومة بالمدينة المنورة لتنفيذ شبكات الخطوط الرئيسية للصرف مناطق (العنبرية – الجرف – الشبيبة – الاسكان – شوران) وتهيئة الأحياء المنفذ شبكائها لتنفيذ التوصيلات المنزلية والمساهمة في رفع الإصحاح البيئي والضرر من الاعتماد على البيارات و رفع نسبة الخدمة ٥ % عند انتهاء تنفيذ التوصيلات المنزلية .