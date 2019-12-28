بالفيديو.. ‏سلطان الغنام: نسعى لتصحيح الوضع في المباريات القادمة

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب فريق ‎النصر، سلطان الغنام، على لقاء العالمي أنام نادي الفيحاء، عصر اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث فاز النصر على الفيحاء برباعية لهدف، سجل منها الغنام هدفًا للنصر.

وفي السياق نفسه، قال سلطان الغنام، عقب المباراة: ” لم ندخل الشوط الأول بقوة وهذا ما حدث ايضاً أمام ضمك في المباراة الماضية، ونسعى لتصحيح الوضع في المباريات القادمة ” .

وتجدر الإشارة إلى أنه، ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 16 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.