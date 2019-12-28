بعد حكم البراءة.. غادة إبراهيم تتحدث عن أزمتها الأخيرة 

القاهرة(صدى):

أبدت الفنانة المصرية غادة إبراهيم سعادتها في الظهور الأول لها بعد الحكم ببراءتها في قضية إدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، قائلة إن سبب تلك السعادة هو أن صحة والدتها تحسنت بشكل كبير بعدما تعرضت لمعاناة في السير على قدميها، حتى أصبحت بصحة جيدة وباستطاعتها السير مرة أخرى.

وأشارت إبراهيم، إلي سبب آخر لسعادتها وهو حصولها على حكم نهائي يبرئها من تهمة إدارة شقة منافية للآداب.

وتابعت: “أنا متفائلة وسعيدة جداً وبإذن الله سأدخل ٢٠٢٠ وأنا قوية، ولديَّ إصرار وصمود على استئناف نشاطي الفني والأسري”، مبينة: “الأزمة قوتني جدًا وعرفت مين عدوي الحقيقي ومين حبيبي وطلعت من أزمتي بأصدقاء حقيقيين وجيران أحبهم وأحترمهم رفعوا من معنوياتي”.