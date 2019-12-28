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بالفيديو.. حكم الشرع في خروج المرأة لعملها وهي في شهور عدة وفاة زوجها

بالفيديو.. حكم الشرع في خروج المرأة لعملها وهي في شهور عدة وفاة زوجها
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج الأبواب المتفرقة ن حكم الشرع في اضطرار المرأة للخروج إلى العمل وهي في شهور عدة وفاة زوجها .

وقال المغامسي ، بالنسبة للعمل هذا يختلف أولاً لا تخرج بالليل ، وأما في النهار إذا كان هذا العمل مصدر رزقها وبه قوام أمرها تذهب إليه ، إذا كان في أنظمة هذا العمل أن لا تأخذ أجازة .

وتابع المغامسي ، فإن أجبروها على الحضور أو تٌفصل ، تذهب المرأة دون أن تضع اي زينة مهما كانت لا في الدار ولا خارجها .


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