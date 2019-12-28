بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يعتدي بالضرب على سيدة وزوجها في مطعم

طهران(صدى):

يواصل الحرس الثوري الإيراني اعتداءاته المشينة ضد المدنيين في إيران وممارسة أفعاله القمعية والإرهابية؛ حيث قام ثلاثة رجال من الحرس الثوري والشرطة الإيرانية بالاعتداء على سيدة وزوجها في مطعم.

وأوضحت السيدة، أن ذلك الاعتداء تم بسبب انزلاق وشاحها حين كانت تتناول العشاء رفقة زوجها في أحد المطاعم بالعاصمة الإيرانية طهران؛ فيما كشف مقطع فيديو عن قيام الثلاثة الرجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.

وقالت السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة؛ لافتة إلى أنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.