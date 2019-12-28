بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يعتدي بالضرب على سيدة وزوجها في مطعم
يواصل الحرس الثوري الإيراني اعتداءاته المشينة ضد المدنيين في إيران وممارسة أفعاله القمعية والإرهابية؛ حيث قام ثلاثة رجال من الحرس الثوري والشرطة الإيرانية بالاعتداء على سيدة وزوجها في مطعم.
وأوضحت السيدة، أن ذلك الاعتداء تم بسبب انزلاق وشاحها حين كانت تتناول العشاء رفقة زوجها في أحد المطاعم بالعاصمة الإيرانية طهران؛ فيما كشف مقطع فيديو عن قيام الثلاثة الرجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.
وقالت السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة؛ لافتة إلى أنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.
Woman filming said she was in #Iran restaurant when her scarf slipped off. Three agents walked in &threatened rest. owner that they'd shut him down & arrest her. They filming her so the woman started filming before one of them hit her in the face. Her husband reacted &was beaten. pic.twitter.com/RnTNMjP29Z
— Iran News Wire (@IranNW) December 28, 2019
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 17 دقيقة
القسوة والعنف والقتل من سمات الفرس من عهد ملوكهم كورش و يزدجرد وغيرهم
الذين كانوا يفرضون الجزية على الشعوب الأخرى.