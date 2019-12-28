وزير الصناعة يسخر حسابه لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات

علي القحطاني(صدى):

حول وزير الصناعة والثروة المعدنية “بندر إبراهيم الخريف” حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لخدمة العملاء، حيث يفتحه كنافذة تواصل مع الصناعيين، وأدار نقاشًا معهم، ووعد بالتفاعل مع مقترحاتهم والاستجابة لمطالبهم.

وبدأت تلك الخطوة منذ ليلة أمس، عندما غرّد “الخريف”أولًا، وقال: إخواني الصناعون دعماً لصناعتنا الوطنية، فقد شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه مصانعكم. يمكنكم تسجيل تحدياتكم من خلال:

‏- مركز (آمر)على مدار الساعة: ١٩٩٠٩٩ – أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي: ٠١١٢٩٤٥٤٤٣

وتفاعل عدد من الصناعيين مع تغريدة الوزير “الخريف”، وطالبوه بفتح قناة تواصل عبر “تويتر”، قبل أن يؤكد لهم بأن حسابه الشخصي متاح لخدمتهم، ويبدأ بالتفاعل والرد على استفساراتهم وما يحتاجونه كصناعيين للمساهمة في نهضة وتقدّم المجال الصناعي بالوطن.

ووعد “الخريف” بالاستجابة لمطالب رجل الأعمال “تركي اليحيى” الذي وجّه ملاحظة قال فيها: الترخيص الصناعي المبدئي خلال دقائق من الإنترنت، ويتكلف المستثمر بتجهيزات ثم يفاجأ بإجراءات الترخيص النهائي معقدة جدًا”.

وقال الوزير: والله إنك صادق.. لذلك نعمل حاليًا على أن تكون الصورة أكثر وضوحًا.