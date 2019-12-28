بالصور.. إنقاذ بحار أوكراني في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية، يوم أمس الجمعة، بحاراً أوكراني الجنسية، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش؛ ليتم نقله إلى المستشفى بواسطة حرس الحدود؛ حيث تلقى العلاج وغادر وهو بصحة جيدة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة تلقت بلاغاً من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش.

وأشار المقدم ” القريني ” إلى أنه على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ونقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود.