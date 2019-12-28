بالفيديو.. هشام عباس يصدم جمهوره بقرار ندم عليه

القاهرة(صدى):

فاجأ المطرب هشام عباس، جمهوره بشأن رفضه القيام بالدور الذي أداه الفنان أحمد السقا في فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ، لافتا: ” اتبترت على النعمة، وقلت مش عاوز في أول فيلم ليا أطلع أغني في كباريه، بس بعد نجاح الفيلم ندمت ندم الإبل ” .

وأبان عباس خلال حواره في برنامج ” معكم ” ، المذاع عبر قناة ” CBC ” ، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن دور السقا عُرض عليه وقرأ السيناريو بالكامل، ولكنه رفض كونه يريد تجسيد شخصية أخرى.

وكان عباس قام بغناء أغنية أحمد السقا في فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” ، ” ولا بنخاف ” ، والتي لاقت نجاحاً كبيراً وقتها.