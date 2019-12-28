إطلاق سراح 2700 من معتقلي مظاهرات العراق

بغداد(صدى):

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، السبت، أنه تم إطلاق سراح 2700 معتقل من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.

وأبانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن من تبقى من المتظاهرين المعتقلين، والمقدر عددهم بنحو 100 معتقل ما زالوا “قيد التحقيقات”، لافتة إلى أن هناك جهودا لإطلاق سراحهم.

وشددت المفوضية أنه “لا توجد أي إحالة لأي قضية متظاهر حسب مواد قانون مكافحة الارهاب كما أشيع”، موضحة أنها استلمت شكاوى باختطاف “77 متظاهرا أيضا من قبل جهات مجهولة حيث أطلق سراح أو تم تحرير 12 منهم من قبل الجهات الحكومية”.