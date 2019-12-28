استدعاء خليجي لنشره صورا خادشة بمواقع التواصل 

خالد الظفيري(صدى):

قامت وزارة الداخلية الكويتية، باستدعاء الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إلي أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مبينة أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.