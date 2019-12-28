تفاصيل جديدة عن مكافحة أسراب الجراد في القصيم 

سالم المطيري(صدى):

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة⁩ بمنطقة القصيم⁩ في ⁧‫مركز الفوارة من القضاء على أسراب من الجراد المنتشر هذه الأيام.

واستطاعت البيئة مكافحة الجراد عبر توزيع سيارات الاستكشاف والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع المنطقة، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر.

وطالب فرع الوزارة بالقصيم المواطنين بسرعة التواصل وإرسال الموقع والصور عبر الواتساب.

٠٥٥٥١٣٤٠٢٠ لكل من يشاهد أسراباً جديدةً، وجاءت تلك الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.