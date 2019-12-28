احتجاز شخص داخل مصعد بالعاصمة المقدسة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن خلل فني في مصعد أحد المباني في حي ” العزيزية ” بالعاصمة المقدسة.
وأوضح المركز أن الخلل الفني بالمصعد تسبب في احتجاز شخص حيث باشرت فرقة من الدفاع المدني وتم إخراجه بصحة جيدة ولله الحمد.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 54 دقيقة
شاب توفى اختناق في مستشفى الملك فيصل في الطائف قبل سنوات.
شخصيا لا أتعامل مع المصعد الا بعد الدور الثالث او الرابع حسب الجهد.
بعد كدنا ان نموت في مصعد في احد مباني العاصمة السورية دمشق قبل سنوات..لكن بعض الشباب سمعوا الخبط في باب المصعد للاستغاثة..وعملوا حركة انزلوه إلى باب المخرح بعدما وقف على الجدار ولم يوجد تهوية له..فعلا اختنقنا..
الحمد والشكر لله على نعمة الحياة والروح.