احتجاز شخص داخل مصعد بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن خلل فني في مصعد أحد المباني في حي ” العزيزية ” بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المركز أن الخلل الفني بالمصعد تسبب في احتجاز شخص حيث باشرت فرقة من الدفاع المدني وتم إخراجه بصحة جيدة ولله الحمد.