نصائح هامة للمقبلات على الزواج لتثبيت الوزن قبل الزفاف

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور استشاري التغذية وعلاج السمنة ماجد زيتون ، إن ثبات الوزن حتما يعد من الأمور الضرورية والهامة لمن يتبعن ريجيم قصد تخسيس الوزن الزائد، وهو أيضا مهم للمقبلات على الزواج خاصة بعد تجربة الفستان لتصبح أي زيادة من الأمور المقلقة التي قد تفسد إطلالة العروس بالكامل .

ونصح دكتور ماجد زيتون باتباع بعض النصائح التي تحمي من زيادة الوزن سواء عند اتباع الريجيم أو حتى لمن يرغبن في الحصول على وزن ثابت .

وأكد على الانتباه لكمية الطعام الذي يتم تناوله على مدار اليوم ، وتفادي شرب العصائر المحلاة أو الصناعية واستبدال السكر العادي بسكر الفاكهة خاصة قبل الزفاف بشهر أو بعد تجربة الفستان.

وأيضاً الإكثار من تناول الخضار الطازجة والفاكهة لأنها تغذي الجسم ولا تتسبب في زيادة الوزن ،مع التخفيف من تناول اللحوم الدسمة الغنية بالدهون واستبدالها بالأسماك ، وتجنب الأطعمة المقلية أو استعمال الزيوت المهدرجة والاستعاضة بزيت الزيتون ، وتناول الحلويات مرتين في الأسبوع وبشكل قليل ، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات يومية لتفادي الشعور الشديد بالجوع والإكثار من تناول الأكل.