بالصور.. النصر يتغلب على الفيحاء برباعية في عقر داره

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي النصر، اليوم السبت، على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف النصر، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة ٧٣ والدقيقة ٨٨ والدقيقة ٩١من عمر المباراة بينما سجل سلطان الغنام في الدقيقة ٨١؛ فيما أحرز الهدف الوحيد للفيحاء روني فرنانديز.

وشهدت المباراة تألق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع العالمي؛ حيث تمكن من إحراز ” هاتريك” في شباك الفيحاء؛ فيما كان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب التشيلي روني فيرنانديز بالدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول؛ ليعود النصر برباعية قوية في الشوط الثاني.

وفي السياق نفسه نفسه، تعرض حارس النصر براد جونز لبطاقة حمراء؛ فيما تم طرد لأعلى الفيحاء جيجي أيضًا؛ بينما حصل صامويل أوسو لاعب الفيحاء على أول بطاقة حمراء في المباراة المثيرة.