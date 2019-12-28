الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية وأنواعهم

نايف السالم(صدى):

تنقسم المسؤولية القانونية التي تربط علاقة الإنسان بغيره من الناس، إلى نوعين مختلفين، وهما «المسؤولية المدنية» و«المسؤولية الجنائية».

وتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية، فالأخيرة تعني تحمل الشخص لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة بمقتضى نص في القانون كـ«القتل، السرقة، وخيانة الأمانة»، وتترتب على ارتكاب جريمة من الجرائم وتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجريمة.

أما «المسؤولية المدنية» فيراد بها إلزام المسؤول بأداء تعويض للطرف المضرور في الحالات التي تتوفر شروط هذه المسؤولية، فهي تحمل معنى حبر الضرر الذي تسبب فيه الشخص المسؤول.

وتنقسم المسؤولية المدنية إلى «المسؤولية العقدية» وهي التي تترتب على مخالفة شروط وأحكام العقد، و«المسؤولية التقصيرية» والتي تقوم على ثلاثة أركان، ويه «خطأ، ضرر وعلاقة السببية بينهما».