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    ديسمبر

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  3. شاحنة تخرج عن مسارها وتكاد تتسبب في كارثة

شاحنة تخرج عن مسارها وتكاد تتسبب في كارثة




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