دراسة: ممارسة الرياضة تحميكِ من اكتئاب ما بعد الولادة

كانبرا(صدى):

أكدت نتائج دراسة أجراها فريق بحث من جامعة ملبورن الاسترالية، أن توعية الأمهات بمرض اكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، يقلل نسبة احتمال إصابتهن بهذا المرض.

وكانت شملت الدراسة مجموعة من السيدات الحوامل، توبعن قبل وبعد الحمل، ودُرس تأثير ممارسة الرياضة على نسبة إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة، لما للرياضة من آثار إيجابية على الجسم والعقل، تؤدي إلى تحسّن الحالة النفسية للشخص عموماً.

وأوصى الباحثون الأمهات الحوامل بضرورة قراءة معلومات كافية عن اكتئاب ما بعد الولادة، والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، أو على الأقل التخفيف من شدة الاكتئاب في حال الإصابة الفعلية.