  • السبت 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «الجوازات» توضح كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليا

«الجوازات» توضح كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليا

«الجوازات» توضح كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليا
عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات عن كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليًا، في حالة غادر ” العامل ” المملكة ولم يعد.

ووجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” الجوازات ” مفاده: ” عندي سائق خاص سافر اجازة ولا رجع.. كيف الطريق وهل أروح للجوزات أو لا.. وهل أسلم الاقامة.. علمًا أن له ٣ شهور منتهيه اجازته ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة ” .

كما أشارت أنه من الممكن أن يتم ذلك بمراجعة إدارة الجوازات؛ بعد مرور ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *