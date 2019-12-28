«الجوازات» توضح كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليا

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات عن كيفية إسقاط العمالة المنزلية آليًا، في حالة غادر ” العامل ” المملكة ولم يعد.

ووجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” الجوازات ” مفاده: ” عندي سائق خاص سافر اجازة ولا رجع.. كيف الطريق وهل أروح للجوزات أو لا.. وهل أسلم الاقامة.. علمًا أن له ٣ شهور منتهيه اجازته ” .

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة ” .

كما أشارت أنه من الممكن أن يتم ذلك بمراجعة إدارة الجوازات؛ بعد مرور ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.