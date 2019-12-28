ريال مدريد يرفض طلب زيدان بالتعاقد مع بول بوجبا

طلال الغامدي(صدى):

أبلغت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، برفض التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن المدرب الفرنسي يصر منذ الصيف الماضي على التعاقد مع “بوجبا” لتدعيم خط وسط الفريق، لكنه واجه رفضًا من إدارة مانشستر يونايتد.

وأبدت إدارة ريال مدريد استسلامها من أمر التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل تألق الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لتبدي الإدارة رفض التعاقد مع “بوجبا”.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية، قد أكدت في تقرير لها أن الفريق الإنجليزي مستعد لبيع اللاعب بشرط أن يكون العرض المادي مغري، في ظل عدم مشاركته في الفترة الماضية للإصابة.

وينتظر مانشستر يونايتد أن يتقدم ريال مدريد بعرض يتجاوز الـ160 مليون جنيه إسترليني، أو 85 مليون بالإضافة للاعب الفريق فينيسيوس جونيور.

وكان “بوجبا” قد أبدى من قبل رغبته في خوض تحدٍ جديد والرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد مشاركته في 8 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 610 دقيقة.

يذكر أن بوجبا قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في عام 2016، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2021.