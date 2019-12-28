شكوك حول «فيدال» بعد شكواه المريبة ضد برشلونة
كشفت تقارير إعلامية عن تقدم التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة بشكوى ضد ناديه أمام رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني ، بسبب عدم حصوله على مكافآت .
وأثارت تلك الشكوى جدل كبير حول صحتهافي الأوساط الرياضية والإعلامية ، إذ يدعي فيدال أن برشلونة مدين له بـ2.4 مليون يورو ، بينما تقول إدارة النادي أنه لا يستحق سوى 1.7 مليون يورو .
وفي نفس الوقت كشفت تقارير أنه من المحتمل أن يكون اللاعب تقدم بالشكوى من أجل إجبار ناديه على إنهاء التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل ، إذ ترددت أنباء أن انترميلان الإيطالي عرض ضمه إليى صفوفه .
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