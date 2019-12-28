علم الأشباح والظواهر الخارقة يدخل لـ دراسات الطب

نيودلهى (صدى):

اعتمدت جامعة ” باناراس هندو ” في الهند باعتماد برنامج دراسي لطلاب الطب، تمنحهم بموجبه شهادة لتعليمهم كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرون الأشباح.

وعن هذا البرنامج، فهو يركز على الإضطرابات النفسية الجسدية التي غالبًا ما يتمّ الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة للطبيعة.

وستبدأ الجامعة بـ تنظيم البرنامج بعد أن أنشأت وحدة منفصلة عن دراسات الأشباح أو ما يسمى بـ ” بوت فيديا ” .

وتتعامل هذه الوحدة مع الاضطرابات النفسية الجسدية، والأمراض الناجمة عن أسباب غير معروفة وأمراض عقلية أو حالات نفسية.