بالفيديو.. مُعلم يأمر 30 طفلًا بلطم وجوههم بشدة دون توقف

بكين(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لـ 30 طفلاً في حضانة بالصين يقومون بلطم وجوههم بشدة بأمر معلمهم الذي فعل نفس الأمر مثلهم.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المعلم من مقاطعة هاينان جنوب الصين بعد انتشار هذا الفيديو التي التقطته كاميرات الحضانة.

وطالب أولياء الأمور بتوقيع أشد العقوبة على المُعلم، نظرًا لأن تلك ليست المرة الأولى التي يعاقب بها المعلم أطفالهم بعقاب بدني، مؤكدين أنهم تقدموا بأكثر من شكوى ضد هذا المعلم من قبل.

وأكدت الشرطة أن المُعلم ما زال قيد الحجز لحين انتهاء التحقيقات معه، ثم سيتم استجواب مسؤولي الحضانة أيضًا بشأن ذلك الأمر.

يذكر أن الصين قد تعرضت لحادث مماثل منذ أشهر بعدما أمرت مُعلمة 4 أطفال بصفع بعضهم دون توقف.