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أمر ملكي بتعيين «نايف السديري» سفيراً للمملكة لدى الأردن

أمر ملكي بتعيين «نايف السديري» سفيراً للمملكة لدى الأردن
نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمانبن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بتعيين سمو الأمير نايف بن بندر السديري سفيراً للمملكة بالأردن .

وعلق “السديري” عل هذا التكليف ، معبراً عن امتنانه للملك سلمان –حفظه الله – لمنحه تلك الثقه الغالية .

وقال على حسابه الرسمي عبر موقع ” تويتر ” : أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله ، بجزيل الشكر والإمتنان على الثقة الغالية بتعييني سفيراً لدى المملكة الأردنية الهاشمية .

الجدير بالذكر أن “السديري” يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة ، إذ كان سفيراً للمملكة لدى كندا حتى تم استدعاءه للتشاور عام 2018 حين تم تجميد العلاقات التجارية الجديدة معها .


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