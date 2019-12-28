احصلي على قدمين ناعمتين وخالية من التشققات بهذه الوصفات
تُعاني العديد من النساء من مشكلة تشقق القدمين في الشتاء، خاصة بـ منطقة الكعبين، لذا سنستعرض أبرز الوصفات التي تساعد على ترطيب القدمين.
* وصفة ” الليمون والفازلين ”
– ضعي قدميك في وعاء ماءٍ دافئة لمدة ربع ساعة وقومي بتنشيفهما جيدًا.
– اخلطي ملعقتان صغيرتان من الفازلين وعصير نصف ليمونة في وعاء.
– دلكي أماكن التشقق والجلد الجاف في قدميك لمدة دقيقتين بالمزيج.
– يفضل أن تطبقي هذه الوصفة قبل النوم مع ترك الخليط حتى الصباح، ثم اغسلي قدميكِ جيدًا بالماء والصابون.
* خليط الليمون وماء الورد
– اغسلي قدميك جيدًا بالماء والصابون ثم جفيفهما.
– اخلطي ملعقتان صغيرتان من ماء الورد، مع ملعقتين صغيرتين من الغليسيرين، وعصير نصف ليمونة.
– استخدمي قطنة لوضع المزيج على المناطق المتضررة من قدميك وانتظري حتى يتشرب الجلد الخليط.
– ارتدي جوربًا قبل النوم وفي الصباح اغسلي قدميكِ.
– كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.
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