احصلي على قدمين ناعمتين وخالية من التشققات بهذه الوصفات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من النساء من مشكلة تشقق القدمين في الشتاء، خاصة بـ منطقة الكعبين، لذا سنستعرض أبرز الوصفات التي تساعد على ترطيب القدمين.

* وصفة ” الليمون والفازلين ”

– ضعي قدميك في وعاء ماءٍ دافئة لمدة ربع ساعة وقومي بتنشيفهما جيدًا.

– اخلطي ملعقتان صغيرتان من الفازلين وعصير نصف ليمونة في وعاء.

– دلكي أماكن التشقق والجلد الجاف في قدميك لمدة دقيقتين بالمزيج.

– يفضل أن تطبقي هذه الوصفة قبل النوم مع ترك الخليط حتى الصباح، ثم اغسلي قدميكِ جيدًا بالماء والصابون.

* خليط الليمون وماء الورد

– اغسلي قدميك جيدًا بالماء والصابون ثم جفيفهما.

– اخلطي ملعقتان صغيرتان من ماء الورد، مع ملعقتين صغيرتين من الغليسيرين، وعصير نصف ليمونة.

– استخدمي قطنة لوضع المزيج على المناطق المتضررة من قدميك وانتظري حتى يتشرب الجلد الخليط.

– ارتدي جوربًا قبل النوم وفي الصباح اغسلي قدميكِ.

– كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.