فضيحة جديدة لأردوغان .. السيارة التي احتفى بصناعتها في تركيا «إيطالية » !

أنقرة(صدى):

كشفت المعارضة التركية عن فضيحة جديد للرئيس التركي ” أردوغان ” بعد ظهوره مؤخراً يقود سيارة يدعي أنها تركية .

وأكد المعارض كرم الله أوغلو ، أن تلك السيارة إيطالية ، وأن “أردوغان ” يحاول تحسين سمعة الإقتصاد التركي على حساب الحقيقة .

وقال في مؤتمر الصحفي: الحكومة التركية تطرح نموذج السيارات التي تم استقدامها من إيطاليا، على أنها سيارات محلية الصنع .

وأضاف : حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدماً فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم، ولا يمكنها تحقيق شيء بالمنطق الذي تتبعه .

وتابع : ليس بالإمكان حل المشكلات التي تعاني منها تركيا طالما لم تغير السلطة الحاكمة هذا المسار الذي تتبعه. بإمكان تركيا إنتاج سيارة محلية في غضون عامين إن تم تخصيص الموارد اللازمة والتحلي بالثقة في الأتراك .

الجدير بالذكر أن هذه الأكذوبة ليست الأولى من نوعها ، فقد سبق وأعلن الرئيس التركي عن إنتاج دبابة أطلق عليها ” ألتاي ” ، واتضح بعد ذلك أنها ألمانية وليست دبابة محلية الصنع .