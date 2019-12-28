مصرع وإصابة 30 سائحًا في حادث بمصر

القاهرة(صدى):

شهد طريق «السخنة – الزعفران» في مصر، صباح اليوم السبت، حادث مروع لحافلتين تحملان جنسيات مختلفة، وراح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 24 آخرين.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن السويس إخطارًا، بحادث تصادم بين حافلتين وسيارة نقل بطريق «السخنة – الزعفران» بالكيلو 86.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني ونقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بالإضافة لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

وتكررت تلك الحوادث بشكل كبير في السنوات الماضية ما بين الإرهابية والقدرية كحوادث الطرق، مما أدى لتراجع كبير في قطاع السياحة المصري الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي ومصدر لتوظيف العمالة المصرية.