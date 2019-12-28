الأمير هاري وميغان مركل يبدأن تسويق علامتها التجارية «ساسيكس»

لندن(صدى):

بدأت ميغان ميركل والأمير هاري حملة لتسويق علامتهما التجارية “Sussex”، وذلك على العديد من المنتجات منها المواد التعليمية والصحف والملابس.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “ميغان” تسعى لتحويل علامتها التجارية لإمبراطورية عالمية، بعدما تم طبع اسمها على العديد من السلع والخدمات.

وقامت العديد من العلامات التجارية بتقديم طلبات على العديد من المنتجات منهم الصحف والملابس والخدمات الاجتماعية، وذلك بعد عام مضطرب خاضه الزوجان الملكيان.

وأكدت الصحيفة أن العديد من المواد حصلت على علامة “ساسيكس” منها مواد تعليمية مطبوعة وتدريبية ومجلات وكتب مدرسية وملابس وأحذية وقمصان رياضية وأغطية للرأس وقفازات.

ويسعى الزوجان الملكيان لتطوير علامتهما التجارية والمساهمة في العديد من المشروعات الخيرية لتوفير فرص عمل ومتطوعين لإمدادهم بالخدمات الاستشارية والمعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين الملكيين يعملان بمفردهما لتحديث النظام الملكي ثم تغيير العالم بعلامتهما التجارية.