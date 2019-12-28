تمنح التراخيص على الفور .. تعرف على التعديلات الجديدة على إجراءات تراخيص الإستيراد

علي القحطاني(صدى):

تبدأ وزارة التجارة والإستثمار في يناير المقبل تطبيق التعديلات الجديدة على إجراءات تراخيص الإستيراد ، وذلك بعد نشرها أمس بالجريدة الرسمية .

وتتضمن التعديلات الجديدة رؤية واضحة لتسهيل تراخيص الإستيراد في إطار رؤية المملكة لزيادة رواد الأعمال ، وحجم التبادل التجاري .

وتنض أبرز التعديلات على أنه أنه لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الاستيراد بسبب أخطاء طفيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء في الوثائق ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم .

كما منعت التعديلات رفض السلع المرخص باستيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو تغييرات عرضية عند تحميل البضائع بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها .

كما تصدر الموافقة على طلب الترخيص المستوفي المتطلبات على الفور متى كان ذلك ممكن إدارياً ، على ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة عشرة أيام عمل في جميع الأحوال .

كما تنص التعديلات على ضوابط استيراد السلع الخاضعة لقيود الكمية لعدم إغراق السوق المحلي ، مع تقييم آداء المستوردين خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتحديد نسبة لكل مستورد لعدم الإحتكار ، وغيرها من الضوابط الهامة لتوازن السوق مع تسهيل الإجراءات واختصار مدتها .