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بالفيديو .. محاولة فاشلة للهرب من رجل مرور بحائل تنتهي بالقبض على قائد المركبة

بالفيديو .. محاولة فاشلة للهرب من رجل مرور بحائل تنتهي بالقبض على قائد المركبة
علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو محاولة فاشلة لهرب قائد مركبة جيب ربع من رجل المرور في حائل ، حيث اصطدم ببعض المركبات فيما لم يتمكن من الهرب نظراً للزحام .

وأظهر المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي قائد المركبة وهو يحاول السير بسرعة غير مبالياً بالمخاطر .

وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليه ، أثناء محاولته الهرب بعد تسجيل مخالفة التظليل وعدم وجود لوحات ، ومن المتوقع أن تكون عقوبته التوقيف لمدة شهر وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر .


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