إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإثيوبية بشكل مفاجئ
صرح عددٌ من أصحاب مكاتب الاستقدام بأن وزارة العمل أوقفت إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية.
وتفصيلآ، أوضح عدد من مكاتب الاستقدام أن قرار الوزارة المفاجئ؛ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام.
بيتما أعرب آخرون عن شكوتهم من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.
يُذكر أن الجانب الإثيوبي كان قد طالب من قبل برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة.
كما اشترطوا أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.
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