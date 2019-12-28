إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإثيوبية بشكل مفاجئ

نايف السالم(صدى):

صرح عددٌ من أصحاب مكاتب الاستقدام بأن وزارة العمل أوقفت إصدار ‏تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية.‏

وتفصيلآ، أوضح عدد من مكاتب الاستقدام أن قرار الوزارة المفاجئ؛ أدى إلى ‏حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام.

بيتما أعرب آخرون عن شكوتهم من ‏وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي ‏لأكثر من أسبوعين.‏

يُذكر أن الجانب الإثيوبي كان قد طالب من قبل برفع الراتب الشهري ‏إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة.

كما اشترطوا أن ‏يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب ‏التوظيف المرخصة.‏

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